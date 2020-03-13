Москва, , 13:09 — REGNUM До всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ остаётся ещё достаточно времени, поэтому пока рано говорить о возможном его переносе. Об этом 13 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков не опасается за голосование 22 апреля из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля указал на то, что необходимость превентивных мер в России в связи с нынешней ситуацией с коронавируом в мире, которые действуют до конца марта, нужно вновь оценить после 1 апреля.

«Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности», — пояснил Песков.

Также по теме: Песков о коронавирусе: России далеко до эпидемии

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об условиях переноса голосования по поправкам к Конституции РФ, заявлял, что число заразившихся коронавирусом в России говорит о том, что страна далека от эпидемии. Ранее Песков отмечал, что власти каждый день наблюдают за ситуацией с распространением инфекционного заболевания, однако каких-либо оснований для отмены голосования пока он не видит.

Напомним, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ намечено на 22 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин отметил важность обновленной Конституции для консолидации общества