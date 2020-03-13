Москва, , 13:06 — REGNUM В Кремле принимают превентивные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в мире, никаких дополнительных мер не вводилось. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы просто ощущаем необходимость принимать все необходимые превентивные меры. Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также призвал журналистов отказаться от посещения Кремля, если они плохо себя чувствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань отметил, что победить новый коронавирус удастся летом 2020 года. О том же самом сообщил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

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