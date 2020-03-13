Бишкек, , 13:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Лидеры двух стран обсудили планы по сотрудничеству и взаимодействию между Киргизией и Катаром на 2020 год.

Шейх Аль Тани отметил, что катарские власти могут выделить грант на реализацию социальных проектов в Киргизии, а также попытаться привлечь инвестиции в некоторые экономические проекты.

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