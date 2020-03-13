Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Петербурге началось выдвижение кандидатов на участие в довыборах депутата Законодательного собрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 марта в Горизбиркоме.

Выборы состоятся по избирательному округу №21 в воскресенье, 7 июня 2020 года. Победителю предстоит занять место скоропостижно скончавшегося единоросса Павла Зеленкова.

Территориальная избирательная комиссия №19 будет принимать документы на выдвижение с 13 марта по 21 апреля на Московском проспекте, 129.

Проверка полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей будет проходить вплоть до 28 апреля.

Кандидатам от партий, представленных в Заксобрании Петербурга, подписи граждан собирать не придется — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия роста» и «Яблоко».

Остальным выдвиженцам придется собрать не менее 4 тыс. 320, но не более 4 тыс. 752 подписей граждан из округа, проверке подлежат 1080 подписей.

Напомним, представитель «Единой России» Павел Зеленков умер 10 июня 2019 года. Последним законопроектом его авторства стал документ, который позволяет жителям старше 70 лет пройти на прием в органы государственной власти и местного самоуправления без очереди. Его приняли уже после смерти депутата.

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