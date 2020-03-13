Анкара, , 14:47 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп объявил о запрете посещения законодательного органа страны в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 13 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По его словам, ограничительные меры в работе парламента будут действовать до 31 марта. Работа парламента будет продолжена, его сотрудники будут выполнять свои обязательства в прежнем объеме, однако прием посетителей отменяется.

Напомним, в настоящее время в Турции подтверждены два случая заболевания коронавирусом. Президент Реджеп Эрдоган предпринял особые меры защиты своей личности — отменил рукопожатия и иностранные визиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Мустафа Шентоп возглавит парламент Турции