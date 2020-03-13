Варшава, , 12:57 — REGNUM До 73 человек выросло число давших показания о незаконном приёме денег профессором Томашем Гродзским в бытность его директором госпиталя в Щецине. Как сообщает издание Gazeta Polska Codziennie, свидетели, признающиеся в передаче конвертов с деньгами Гродзскому, продолжают прибывать.

Маршал (спикер) Сената Польши Томаш Гродзский не признаёт свою вину. Он подал жалобы в суд на главного редактора Gazeta Polska Томаша Сакевича и журналиста «Радио Щецин» Томаша Дуклановского. В ответ журналисты подали в окружной суд Варшавы ходатайство о рассекречивании расследования в отношении спикера.

«Маршал Гродзский утверждает, что свидетели анонимны, а это не так. У этих людей есть имена, фамилии, лица, они дают показания под присягой. Мы хотим, чтобы они предстали перед судом, чтобы поляки узнали, кто они. На данный момент это 73 свидетеля. Поляки имеют право знать правду о Гродзском. Это один из худших примеров коррупции в здравоохранении в истории Третьей республики», — цитирует слова главреда Gazeta Polska «Польское радио».

Как выяснили журналисты, Центральное антикоррупционное бюро (СВА) Польши проводит проверку финансовой документации Фонда помощи трансплантологии при больнице Щецин-Здуново, чтобы проверить утверждение о том, что профессор Гродзский брал с пациентов деньги не для себя, а для фонда.

«Даже если маршал Гродзский внес деньги в фонд, это не меняет того факта, что это принятие имущественной выгоды», — заявил газете источник, близкий к расследованию. Сам Гродзский категорически отрицает, что когда-либо обуславливал проведение медицинских процедур вознаграждением.