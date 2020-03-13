Москва, 13 марта 2020, 12:54 — REGNUM В российском обществе растет информированность населения о том, какие поправки предлагаются к Конституции, и, кроме того, граждане хотят поддержать президента РФ Владимира Путина и дать ему возможность баллотироваться на новый срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал итоги исследований ВЦИОМ, которые показали, что за прошедшую неделю доля граждан, которые хотят принять участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ, выросла на 22%.
Кроме того, как подчеркнул эксперт, если прежде многих тревожило то, что Путин уйдет в 2024 году, но теперь этот стресс и беспокойство исчезли.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ показал, что поправка депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой («Единая Россия») снять ограничения по числу президентских сроков привела к росту на 22% доли граждан, планирующих участвовать в голосовании по Конституции РФ, — с 42% 6 марта до 64%.