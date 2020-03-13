Москва, , 12:54 — REGNUM В российском обществе растет информированность населения о том, какие поправки предлагаются к Конституции, и, кроме того, граждане хотят поддержать президента РФ Владимира Путина и дать ему возможность баллотироваться на новый срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал итоги исследований ВЦИОМ, которые показали, что за прошедшую неделю доля граждан, которые хотят принять участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ, выросла на 22%.

«Тут два фактора. Во-первых, растет информированность граждан. Если говорить о феврале, то тогда люди, скорее, больше обсуждали отставку правительства Медведева, назначение Мишустина. Но сути поправок не представляли. Знали, что есть какие-то поправки, но что там будет, зачем и почему — это было непонятно, и трудно было принять какое-то решение. Сейчас выросла информированность, и люди понимают, о каких поправках идет речь. Каждая категория населения разобралась с тем, какая поправка им ближе. И, во-вторых, люди хотят поддержать Путина и дать ему возможность баллотироваться на новый срок», — сказал Матвейчев.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, если прежде многих тревожило то, что Путин уйдет в 2024 году, но теперь этот стресс и беспокойство исчезли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ показал, что поправка депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой («Единая Россия») снять ограничения по числу президентских сроков привела к росту на 22% доли граждан, планирующих участвовать в голосовании по Конституции РФ, — с 42% 6 марта до 64%.