Москва, , 12:55 — REGNUM Реакция лидеров европейских стран на коронавирус страшнее самого коронавируса, грядут большие перемены. Такое мнение 13 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Вот от чего не спасёт депутатская неприкосновенность, так это от простуд, сопливых зараз и коронавирусов разных. Меня удивляет реакция лидеров европейских стран на коронавирус — она страшнее самого коронавируса. Ясно одно: грядут какие-то перемены. Может, исчезнет Евросоюз?.. Меня смущают обращения лидеров стран к своим гражданам с речью об опасности китайского вируса… Практически всеобщая мобилизация, многие страны закрывают свои границы… А как же общность и открытые возможности?», — отметила Поклонская.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан готовиться к потере родных из-за коронавируса, отметив, что число заражённых может оказаться гораздо больше официальных цифр.