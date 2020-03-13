Пермь, , 12:50 — REGNUM В Пермском крае Дмитрий Килейко уходит с поста министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Причиной увольнения названы личные обстоятельства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это мое решение, ухожу по личным обстоятельствам. Всех благодарю за совместную конструктивную работу», — сказал Килейко. Он не исключает того, что в дальнейшем его работа с краевым правительством и администрацией будет продолжена.

Добавим, Дмитрий Килейко возглавляет минприроды региона с 2017 года.