Батам, Индонезия, , 12:45 — REGNUM Правительства Сингапура и Индонезии разработают протокол для решения проблемы коронавируса COVID-19 между двумя соседними странами, сообщает Antara.

«Мы разработаем международный протокол», — заявил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в генеральном директорате территориального управления министерства внутренних дел в Батаме.

Региональное правительство вместе с центральным правительством Индонезии и соседними странами объединяется против коронавируса, который атакует мир.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о двоих умерших пациентах, заразившихся коронавирусом в стране.

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