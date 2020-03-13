Москва, , 12:53 — REGNUM Кремлёвские врачи принимают все меры, чтобы оградить главу Российского государства Владимира Путина от любых болезней. Об этом сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин, как и всегда, работает «на полную катушку», коронавирус на режиме его работы не отразился. Всё необходимое для защиты президента от сезонных и иных заболеваний делается, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти предпринимают ряд мер для предотвращения распространения коронавируса. Так, в Москве запретили до 10 апреля проводить массовые мероприятия. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта заявил, что усилия позволили свести угрозу распространения вируса в стране к минимуму.

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