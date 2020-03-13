Бишкек, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что для недопущения проникновения в страну коронавируса ужесточены проверки на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а все граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, проходят четырнадцатидневный карантин.

«Правительство предпринимает необходимые меры для защиты своего населения. Граждане должны с пониманием относиться к данным мерам и временным неудобствам. Необходимо поддержать политику государства по защите от коронавирусной инфекции», — подытожил Абылгазиев.