Минск, , 12:41 — REGNUM Обеспечить стабильность в Белоруссии без участия милиции невозможно, особенно учитывая тот факт, что количество желающих подорвать государство изнутри возросло. Об этом сегодня, 13 марта, во время встречи с министром внутренних дел Белоруссии Юрием Караевым заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз.

«Нам надо смотреть подальше — чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Он также с сожалением отметил, что «большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане». Хотя, по словам Лукашенко, их даже гражданами трудно назвать.

«У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что поэтому лично он отводит милиции «очень большое место в обеспечении стабильности в обществе».