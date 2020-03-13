Хараре, , 12:52 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух высокопоставленных зимбабвийских политиков за нарушения прав человека. Об этом передает ВВС Africa.

Так, министр безопасности Зимбабве Оуэн Нкуба обвиняется в отдаче приказа о похищении сторонников оппозиции и жестоком обращении с ними. Бывший командир элитного армейского подразделения страны Анселем Санятве обвиняется в том, что он якобы приказал войскам расстреливать протестующих, включая инцидент в 2018 году, когда шесть сторонников главной оппозиционной партии Зимбабве MDC были расстреляны.

В правительстве Зимбабве не прокомментировали предъявленные США обвинения. Ранее Нкубе и Санятве уже был запрещен въезд в США, а теперь их финансовые активы в США будут заморожены.

«Попытки заставить замолчать политическую оппозицию и гражданское общество неприемлемы. Сегодняшние санкции ясно дают понять, что США не потерпят использования нашей финансовой системы правонарушителями из Зимбабве», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Твиттере.