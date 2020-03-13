Киев, , 12:45 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко 8 марта улетел в Испанию и до сих пор не вернулся на Украину, сообщило 13 марта издание Strana.ua со ссылкой на свои источники.

В окружении Порошенко не знают, находится ли он в Испании или полетел куда-то дальше.

«Трус, сбегающий от допросов и процессуальных действий. Трусливая, перепуганная, жадная, жалкая и жестокая душонка. Здорово, что это гниение видят все… Такие малодушные побеги — лучшая явка с повинной», — прокомментировала бегство Порошенко экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко улетел с Украины за границу, чтобы избежать очередного допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Всего правоохранительными органами Украины возбуждено более десятка уголовных дел, в которых Порошенко фигурирует как свидетель. По неподтверждённой информации, в ГБР ему планировали вручить документ о подозрении.

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