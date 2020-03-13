Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Заместителем министра внутренних дел Казахстана назначен Кайрат Сунтаев. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 марта в пресс-службе администрации президента.

Ранее, с июля 2019 года, он занимал должность руководителя департамента агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате. С 2014 год госслужащий работал в органах по противодействию коррупции.

Кайрат Сунтаев родился 7 мая 1961 года в Павлодарской области КазССР. В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова.

Читайте также: Токаев назначил себе советника по цифровизации