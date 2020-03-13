Иркутск, , 12:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области, которое в декабре 2019 года возглавил бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, пришедший на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко, анонсированы знаковые кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На фоне слухов об отставке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, официальный сайт Приангарья опубликовал сегодня, 13 марта, информацию об отставке по собственному желанию первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Руслана Болотова. Поясняя своё решение, чиновник заявил, что хотел бы приложить свои усилия на другом фронте работы.

Также известно, что уже 16 марта 2020 года на работу в качестве исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области выходит Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой Иркутской области.

«Пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области покинул Владимир Дорофеев. Он назначен заместителем губернатора. В ранге и.о. первого зама его сменит Дмитрий Бердников», — сказано в официальной информации.

По поводу данного назначения губернатор Игорь Кобзев, в частности, отметил, что Бердникову предстоит лично возглавить координацию работы по ликвидации последствий в территориях, пострадавших от прошлогоднего паводка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее информация о том, что глава Иркутска Дмитрий Бердников покидает свой пост, уже просочилась в СМИ. Также иркутские журналисты отмечают, что именно Руслан Болотов рассматривается как претендент на мэрское кресло столицы Приангарья.

Мощнейшее наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 года. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

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