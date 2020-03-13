Москва, , 12:23 — REGNUM

Бывший «перестройщик» Владимир Лукин нашёл своё место в системе, созданной Владимиром Путиным, и активно работает на упрочение этой системы, хотя в вопросе о власти и выборах она всё более напоминает позднесоветское гнилое время, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 марта, комментируя намерение сенатора выйти из партии «Яблоко».

Как сообщалось ранее, Лукин, один из основателей «Яблока», заявил о готовности выйти из партии, поскольку его решение в отношении поправок к Конституции (он проголосовал «за») противоречит официальной позиции партии.

Читайте также: Поддержавший поправки к Конституции Лукин готов выйти из «Яблока»

"Хорошо помню Владимира Лукина «перестройщиком», активным сторонником и пропагандистом горбачевского «нового мышления». Он тогда часто говорил о своём неприятии политической системы позднего СССР, о брежневском «застое» и так далее. А также — о необходимости открытости в международных делах, пользе партнёрства с Западом. И было ему тогда уже более 50 лет!

Потом Лукин нашёл своё место в ельцинской системе: был послом в США, депутатом от «Яблока», заместителем председателя Государственной думы. Он нашёл своё место в системе, созданной Владимиром Путиным. Он активно работает на упрочение этой системы, хотя в вопросе о власти и выборах она всё более напоминает позднесоветское гнилое время.

Президент Путин говорит, что он за принцип сменяемости власти, но сменяемость возможна, только когда в стране «будет стабильность». Его окружение говорит, что именно благодаря Путину у нас в стране давно и прочно присутствует стабильность. Это окружение, включая Лукина, стабильно присутствует наверху российской власти уже тридцать лет. А народ стабильно остаётся в своем известном положении.

Это просто такой дурной замкнутый круг. И этот круг, если ты хочешь в нём оставаться, исключает возможность голосования против. Вот Лукин и вышел из своей партии, чтобы проголосовать за», — отметил Михаил Демурин.