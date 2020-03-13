Киев, 13 марта 2020, 12:01 — REGNUM Свергнутого президента Украины Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд.
Соответствующая информация опубликована в официальном издании правительства «Урядовый курьер» в пятницу, 13 октября.
Согласно источнику, в присутствии Януковича суд должен рассмотреть апелляционные жалобы его защитников на приговор суда первой инстанции по делу относительно государственной измены.
«Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)», — сказано в тексте повестки.
ИА REGNUM напоминает, что еще в начале 2019 г. Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении войны. Защита подала апелляции, слушания по делу продолжаются до сих пор.