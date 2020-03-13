Москва, , 11:54 — REGNUM Очень похоже на то, что два предыдущих «черных лебедя» — коронавирус и нефтяная война приводят именно к тому, ради чего все и затевалось — третьему «черному лебедю» в виде падения акций Казначейства США и последующему слому нынешней финансовой системы, основанной на долларе, отмечает ТГ-канал «Русский демиург».

Да, это приведет к существенному изменению самой Америки, возможно даже выльется местами в горячие формы гражданского противостояния, а, возможно, и в выход некоторых территорий (например, Калифорнии или Техаса) из состава нынешних США.

Но монополия узкого круга лиц, так называемого глубинного государства, на формирование общемировой повестки дня — культурной, образовательной, военной, технологической, финансовой, промышленной и так далее — будет закончена. Эта группировка будет разгромлена.

Тем более, как мы видим по ее фронтменам — Байден и Киллари Клинтон, эти люди не только находятся на грани старческого маразма, но и являются активными сатанистами, то есть врагами богоподобной природы человека. Врагами человечества, его свободной воли и нравственности.

И если для этого надо будет разрушить старые США, как и старое ЕС, это будет сделано. Естественно, в таких условиях становится понятным как обнуление сроков товарища Си, так и обнуление сроков Владимира Путина — предстоит большая геополитическая буря.

И у штурвала корабля российской государственности должен стоять человек с железными «принципами», огромным опытом управления и понимания мировых (особенно, кулуарных мировых) процессов и готовностью, если что, применить всю мощь ВС РФ для положительного решения главной мировой проблемы.

В том числе, как не выглядит это парадоксально, помочь Трампу и американскому народу сбросить ярмо финансистов из мирового глубинного государства.