Сеул, , 11:57 — REGNUM 13 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл встречу с министрами экономического блока и главой Банка Кореи, в ходе которой объявил об ухудшении экономической ситуации в стране из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в совещании приняли участие вице-премьер и министр планирования и финансов Хон Нам Ги, министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо, председатель финансового комитета Ын Сон Су и управляющий ЦБ Южной Кореи Лу Чжу Ёль.

В рамках встречи глава Южной Кореи характеризовал нынешнюю ситуацию как «чрезвычайную», которую невозможно сравнить ни с эпидемией ближневосточного респираторного синдрома (MERS), бушевавшую в 2015 году, ни с эпидемией тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, а также призвал правительство разработать новый подход для решения данной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта торги на фондовом рынке Южной Кореи были остановлены из-за резкого снижения котировок.

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