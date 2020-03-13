Оттава, , 11:50 — REGNUM Посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани, представляющий регион Юго-Восточной Азии, получил почетную награду «Посол года» от правительства Канады, сообщает Antara.

Согласно письменному заявлению посольства Индонезии в Оттаве, награждение направлено на поощрение общественной дипломатии и глав иностранных представительств в Канаде.

«Премия «Посол года» не адресована лично мне, это признание за усердную работу всех сотрудников и руководителей представительства Индонезии в Канаде, включая посольство Индонезии в Оттаве, консульство Индонезии в Торонто и консульство в Ванкувере», — заявил посол Абдул Кадир Джайлани.

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