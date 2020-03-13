Таллин, , 11:49 — REGNUM В связи с угрозой распространения нового типа коронавируса в Эстонии приняли дополнительные меры безопасности. В республике введено чрезвычайное положение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 13 марта.

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«В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение, — говорится в сообщении. — Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения».

Изменение касается работы школ и культурной жизни. Отмечается, что все публичные мероприятия попадают под запрет. Также закрыты для посещения будут музеи и кинотеатры.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Эстонии был зафиксирован в конце февраля. Больным оказался гражданин Ирана, который постоянно проживает в Эстонии. По состоянию на 5 марта общее число пациентов с данным диагнозом на территории республики составляло пять человек.

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