Оттава, 13 марта 2020, 11:39 — REGNUM Иран отложил передачу бортовых самописцев разбившегося украинского самолёта в связи с распространением коронавирусом, заявила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс, сообщило канадское новостное агентство CBC News.
Напомним, 8 января над Тегераном по ошибке был сбит самолёт украинской авиакомпании «МАУ». Погибли 176 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сотрудничество между Украиной и Ираном по расследованию обстоятельств трагедии идёт хорошо, но если Иран не будет сотрудничать в достаточном объёме, Украина готова оказать на него «международное давление».
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