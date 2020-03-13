Кемерово, , 11:31 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о встрече с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Как уточнил Цивилёв, она состоялась в рамках презентации потенциала региона.

«Презентовал Кузбасс в Доме приёмов Министерства иностранных дел. Показал Сергею Лаврову и послам зарубежных стран потенциал нашего региона, — написал глава Кемеровской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Мы привлекаем иностранных инвесторов и партнёров, предлагаем им вкладывать деньги в Кузбасс».

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Кемеровская область — «динамично развивающийся субъект РФ, который вносит крупный вклад в экономическое развитие всей страны».