Конакри, , 11:29 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде во второй раз отложил проведение спорного конституционного референдума. Об этом передает ВВС Africa.

Кроме того, вместе с референдумом в ближайшее воскресенье, 15 марта, должны были пройти парламентские выборы.

Однако в Избирательной комиссии заявили, что еще одна отсрочка необходима, поскольку в комиссии все еще ожидают сообщения от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

На прошлой неделе ЭКОВАС направило делегацию для расследования избирательного процесса в Гвинее, в частности, для проверки списка избирателей, сообщает корреспондент ВВС в Западной Африке Чи Ши Изунду.

По информации журналистов телерадиокомпании, с октября 2019 года в западноафриканской стране проходят протесты против проведения референдума. Как отмечают репортеры, президент Конде первоначально отложил референдум в прошлом месяце, заявив, что «небольшая отсрочка» обусловлена опасениями по поводу справедливости процесса.

Напомним, что в феврале в Международной организации франкоязычных стран (OIF) заявили, что возникли проблемы с выявлением личностей около 2,5 миллионов человек, внесенных в список избирателей.

Как отмечают репортеры, в случае принятия поправок к конституции на референдуме 82-летний президент будет претендовать на третий срок. Сам Конде, однако, не прокомментировал, что намерен снова баллотироваться на пост президента, но его партия не отрицает, что новая конституция позволит ему сделать это.

Представители правительства заявляют, что конституция нуждается в обновлении, поскольку нынешняя была написана во время военного правления между 2008 и 2010 годами. Предлагаемые поправки также включают в себя много законов, направленных на улучшение ситуации в сфере гендерного равенства. Если Конституция будет принята, в стране будут запрещены калечащие операции на женских половых органах, а также детские и принудительные браки.

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