Джакарта, , 11:26 — REGNUM После посещения нескольких туристических мест в регионе озера Тоба провинции Северная Суматра король Нидерландов Виллем Александр планирует вновь посетить самое большое озеро в Индонезии и Юго-Восточной Азии в 2021 году, сообщает Antara.

Король заявил, что, если будет время, он привезет сюда своих детей в следующем году.

Издание отмечает, что король Нидерландов посетил окрестности озера Тоба, где познакомился с местными обычаями и культурой, а также увидел традиционные дома батаков.

Визит короля и королевы Нидерландов в Индонезию будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества в экономической сфере и увеличению человеческих ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Нидерландов готово инвестировать в области качества воды и утилизации отходов в Индонезии.

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