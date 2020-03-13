Джакарта, 13 марта 2020, 11:26 — REGNUM После посещения нескольких туристических мест в регионе озера Тоба провинции Северная Суматра король Нидерландов Виллем Александр планирует вновь посетить самое большое озеро в Индонезии и Юго-Восточной Азии в 2021 году, сообщает Antara.
Король заявил, что, если будет время, он привезет сюда своих детей в следующем году.
Издание отмечает, что король Нидерландов посетил окрестности озера Тоба, где познакомился с местными обычаями и культурой, а также увидел традиционные дома батаков.
Визит короля и королевы Нидерландов в Индонезию будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества в экономической сфере и увеличению человеческих ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Нидерландов готово инвестировать в области качества воды и утилизации отходов в Индонезии.
Читайте также: Нидерланды намерены инвестировать в Индонезию