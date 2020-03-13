Москва, , 11:19 — REGNUM Госдума и Совфед поддержали поправки к Конституции, но каждый гражданин обязан в день общероссийского голосования высказать свою позицию по поводу изменений Основного закона страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

«Госдума и Совфед поддержали поправки — это очень хорошо, разработали, поддержали, но каждый граждан просто обязан, это его прямая обязанность, я считаю, не желание, а обязанность, если он считает себя полноценным членом общества и претендует на то, чтобы его голос имел значение в устройстве нашей страны, обязан пойти на участок и поддержать или не поддержать те поправки к Конституции, которые предложены на сегодняшний день», — заявил Старшинов.

Госдума 11 марта приняла в третьем чтении поправки к Конституции, Совфед их также одобрил. Предполагается, что после экспертизы Конституционного суда они будут вынесены на общероссийское голосование, которое пройдет 22 апреля.

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