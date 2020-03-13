Киев, , 11:07 — REGNUM На Украине сегодня, 13 марта, продолжают обсуждать случившийся накануне срыв радикалами презентации «Национальной платформы примирения и единства», которую проводил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

ИА REGNUMнапоминает, что после словесной перепалки неонацисты стали выталкивать Сивохо с места проведения мероприятия и в итоге советник упал на пол. По итогам инцидента полиция задержала 15 человек.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», располагающая второй по величине фракцией в Рады нынешнего созыва, заявляет, что не позволит неонацистам и радикалам вершить свое «ура-патриотическое» правосудие. Соответствующее заявление сделал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

«Шабаш ура-патриотов на презентации «Национальной платформы примирения и единства», которую проводил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, говорит о том, что ни о примирении, ни о единстве националистические силы не хотят даже слышать. «Нет диалогу! Нет компромиссу! Нет реинтеграции Донбасса!» — вот принципы той деструктивной политики, которую сегодня продолжают претворять в жизнь ошметки «партии войны», взращенные властью Порошенко», — заявил оппозиционный политик.

Медведчук обратил внимание на то, что на глазах мирового сообщества адепты Порошенко, Парубия, Яценюка и Турчинова, то есть тех деятелей, которые работали на раскол страны под лозунгом «Армия! Мова! Вера!» (слоган Порошенко во время президентской избирательной кампании — ред.), продолжают сегодня углублять линии раскола в украинском обществе.

«Циничные действия радикалов говорят о том, что государство утратило монополию на применение силы. Истерика ура-патриотов, кричащих «Нет диалогу с Донбассом!», усиливается стенаниями и угрозами маргинальных политиков «партии войны», которые, как мантру, повторяют затертую фразу: «Нет переговорам с РФ! Нет переговорам с представителями Донбасса!». Ура-патриоты как огня боятся миротворческой миссии партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и реализации «Парламентского измерения «нормандского формата» — инициативы, поддержанной на самом высоком уровне в Париже, Берлине и Москве», — отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий от лица ОПЗЖ заявил, что политсила, которую он представляет, не позволит радикалам и неонацистам вершить свое — ура-патриотическое — правосудие.

«Мы требуем немедленно привлечь к ответственности всех виновных в избиении советника секретаря СНБО и срыве презентации «Национальной платформы примирения и единства». Реванш ура-патриотов не пройдет. Мы сделаем все для того, чтобы «сшить» страну и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», — подытожил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что силовики по видеозаписям установили личность человека, который нанес удар Сивохо, после чего советник упал на пол. Выяснилось, что это политик Юрий Капля, который на внеочередных парламентских выборах летом 2019 года был кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №203 от националистической партии «Свобода».

По факту нападения полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.