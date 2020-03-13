Найроби, , 11:32 — REGNUM Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве объявил о введении запрета на публичные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом он сообщил 13 марта выступая перед журналистами.

Решение было принято в связи с обнаружением первого случая заболевания коронавирусом.

Диагноз был поставлен пациенту в ночь с 12 на 13 марта. Как подчеркнул чиновник, заболевший прибыл в Кению из США, проезжая через Лондон. О его возможных контактах не сообщается.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на более ста стран, убив свыше 4 тыс. человек.

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