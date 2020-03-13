Кызыл, , 11:18 — REGNUM Депутаты Верховного хурала Тувы поддержали закон о поправках к Конституции России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, решение было принято в пятницу, 13 марта единогласно.

«За» проголосовали все 30 депутатов из 30 присутствовавших. По их мнению, крайне важным и нужным является закрепление в основном законе страны поддержки для многодетных семей

«В Туве, где процент многодетных семей составляет 30%, эти семьи теперь почувствуют реальную помощь», — отметила вице-спикер, глава фракции «Единой России» в хурале Ирина Бадыргы.

Она также перечислила такие положительные моменты, как гарантирование в Конституции МРОТ, расширение полномочий парламента, ограничения для высших должностных лиц и т.д.

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