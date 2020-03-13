13 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Вот и дождались. Законопроект № 885214-7 «О поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенный в Государственную думу президентом Российской Федерации 20 января, 10 марта был успешно принят во втором чтении, а на следующий день и в третьем. Затем тут же утвержден Советом Федерации и «спущен» в региональные парламенты. Там он успешно одобрялся весь «черный» для российской и мировой экономики четверг 12 числа.

Дмитрий Ефимов, , 11:14 — REGNUM За законопроект № 885 214−7 «О поправке к Конституции Российской Федерации…» 10 марта в Госдуме «вписалось» 382 депутата, «против» после предупреждения Володина не осталось никого, а воздержались только 44 коммуниста. Оказаться «в едином порыве» им не дала «поправка Терешковой», которая разрешала Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Уже 11 марта на третьем чтении расклад изменился на счёт 383:43. Один из коммунистов, видимо, перековался.

Россия

На этой истории за прошедшие несколько дней журналисты сломали лес перьев, поэтому повторяться не стоит. Хочется лишь обратить внимание на то, что «экспромт» был очень четко подготовлен Путиным и его ближайшим окружением. В нем чувствовалась «рука мастера». Кто-то скажет, что это антинаучно, но ходят слухи, что перед пленарным заседанием 10 марта по Госдуме бродил призрак Владислава Юрьевича Суркова, управляющий разумом «командиров» нижней палаты Федерального собрания. Кто, кроме него, мог бы так плотно объединить депутатов в едином действе, заставить пойти против слов самого президента и все-таки настоять на принятии поправки, превращающей РФ в империю нового типа? Нет ответа.

На самом деле операция «Космос», как ее называют в узких кругах, началась 8 марта. В международный женский день на «России 1» Олега Добродеева был показан отрывок из интервью Владимира Путина в рамках телевизионного проекта «Пролетев над бездной». «На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — заявил гарант «на голубом глазу». Но, с другой стороны, «практика с неограниченным количеством сроков, на которые может избираться президент, достаточно распространена и не является чем-то необычным».

На первый взгляд эти два высказывания содержат неустранимое противоречие. Однако оно легко преодолевается с помощью формальной логики. Вот она: сменяемость власти возможна только при «стабильной демократии» . Сейчас Россия находится в зоне хаоса: короновирус, международный терроризм, мировой финансовый кризис и прочая, и прочая, и прочая. Достигнет ли корабль государства российского островка стабильности, станет понятно только к 2024 году, когда должны заработать его моторы — национальные проекты версии 2.0. Вот тогда капитан, оставшийся на мостике власти, решит: сложилась ли «стабильная демократия» в России или нет. «А там видно будет», — завершил президент свою речь перед депутатами.

Подмечено, что основные акторы «Космоса» из этой среды знали всё заранее. Не зря Владимир Жириновский, как всегда, «брал огонь на себя». Его предложение об избрании президента Госсоветом, полномочия которого, кстати, в поправке к Конституции не определены (требуется менять 1-ю и 2-ю «несменяемые главы», что невозможно), было сделано до пленарного заседания и полностью притянуло внимание парламентских СМИ. Мнение главы ЛДПР массово тиражировалось на федеральных каналах ТВ и в их ток-шоу. А демарш коммунистов против поправки Александра Карелина о досрочных выборах нового состава ГД придал дискурсу в зале капельку остроты. Всё это отводило внимание от сущности «поправки Терешковой», подменяя главное наигранным или второстепенным.

Почему это было надо делать — вопрос риторический. В поправке женщины-космонавта была заложена изначальная юридическая слабость: она была внесена слишком поздно, когда по регламенту Госдумы прием предложений в Основной закон был полностью прекращен. Но кто же обидит первую женщину-космонавта сразу после 8 марта? Никто и не обидел. Особенно истинный джентльмен Вячеслав Володин, который явно чувствовал себя демиургом, творящим будущее. После выступления Терешковой он сообщил, что «обнуление сроков» стоит оговорить с президентом, и тут же связался с ним.

Сразу после депутатского перерыва на короткий ланч Владимир Путин прибыл на Охотный Ряд и выступил «по поводу». Если Валентина Терешкова с трудом и по бумажке складывала сложные фразы поправки, требующие юридического вмешательства, то речь президента оказалась отлично поставленной, ёмко содержала все возможные смыслы и расставляла правильные акценты:

• Осознание им собственной ответственности до и после 2024 года: «Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны и вижу, что люди, во всяком случае, большинство общества, ждут, конечно, и моих собственных оценок, решений по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года».

• Необходимость для России сильной президентской власти: «Считаю и глубоко убеждён в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима».

• Невозможность для страны парламентской формы правления: «Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно».

• Опасность наделения дополнительными полномочиями Совбеза или Госсовета: «Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было серьёзными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того, опасно».

• Невозможность продления его собственного президентского срока только на основе голосования за поправки: «Продлевать срок на основе апрельского голосования нельзя».

• Возможность отмены положения об ограничении числа сроков: «Формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам, тем более что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет».

Далее Владимир Путин рассказал о возможности применении «поправки Терешковой» именно в этих рамках. Ее первая часть — введение сменяемости власти: «Когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти» и есть определение «стабильной демократии» . Но пока таковой не существует: «Внутри страны у нас, к сожалению, многое ещё пока, что называется, сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока ещё очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития». Поэтому, когда наступит стабильность, «в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам с вами нужно подумать. Потому считаю всё-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков».

Вторая часть «поправки Терешковой», по сути, дает возможность «снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах». Это возможно, только если «Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции».

Из речи Путина вытекали абсолютно конкретные будущие шаги. После региональных парламентов дело за Конституционным судом (КС). Для сохранения интриги он изменит пару-тройку формулировок. Может быть, даже привяжет историю с индексацией «социалки» к МРОТ. Но самое главное, из-за чего затевалась операция «Космос», — «поправки Терешковой». Они будут приняты КС только частично. Он сохранит в законе «О поправке …» ограничение по срокам, но снимет их для конкретного президента Путина в 2024 году.

Однако легитимность самого законопроекта, собравшего в себя не одну, а множество поправок, вопреки ФЗ 33 от 4 марта 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», КС рассмотрена не будет. Эту часть российского законодательства показательно «списал» Владимир Соловьев на «России 1» еще вечером 10 марта вместе с депутатом Александром Хинштейном в дискуссии с Борисом Надеждиным. А передачи Соловьева пока остаются своеобразной лакмусовой бумажкой для российской политологии.