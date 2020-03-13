Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области интернет-ресурсы сообщают о том, что в ближайшее время может смениться руководитель прокуратуры региона. В качестве кандидатуры на пост называют Андрея Оборока.

Оборок является уроженцем Курганской области. Он имеет диплом Уральской государственной юридической академии. Начинал работу в органах прокуратуры с помощника следователя в Курганской области. С марта 2017 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области, а с 24 июля 2019 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность заместителя прокурора Свердловской области.

Оренбуржцы отмечают, что с приходом на должность губернатора региона Дениса Паслера активизировались назначения в Оренбургскую область сверловчан.

Добавим, что официальные комментарии по поводу смены руководства прокуратуры Оренбуржья отсутствуют. Напомним, прокуратуру Оренбургской области с мая 2015 года возглавляет Сергей Берижицкий, до этого являвшийся прокурором Кировский области.

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