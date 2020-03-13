Ижевск, , 11:08 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил министром здравоохранения региона Георгия Щербака, который ранее занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Щербак в 1987 году окончил военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело». В 2015 году получил второе высшее образование в ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2004—2017 годах работал главным врачом в медучреждениях Тульской области. В августе 2019 года назначен главой минздрава Удмуртии с приставкой и.о.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Игорь Титов ушёл с занимаемого поста также в августе прошлого года. Отмечалось, что это произошло в связи с переходов на другую работу. Министром Титов был назначен в декабре 2017 года, также сначала в статусе исполняющего обязанности, от которого он избавился в апреле 2018 года.