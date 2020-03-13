Анкара, , 11:11 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции объявило о начале новой спецоперации, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 13 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Боевые действия будут проходить сразу в трех провинциях, расположенных на востоке страны — Агри, Карси и Игдир.

Для проведения спецоперации были сформированы 62 оперативные группы, включающие в себя силы жандармерии и полиции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.