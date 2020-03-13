13 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Согласно заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, есть силы, которые «грозят Азербайджану различными санкциями», то есть Запад. И вопреки циркулирующих среди бакинского аналитического сообщества мнений о «московском имперализме», создании Москвой в республике своей «пятой колоны», Россия ориентирована на поддержание стабильности в Закавказье в целом и в Азербайджане в частности.

Станислав Тарасов, , 11:04 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на первом заседании милли меджлиса (парламента) шестого созыва с интересным докладом. Цитируем: «В нашей стране нет ни одного фактора, который может представлять угрозу общественно-политической стабильности. Поэтому антиазербайджанские силы пытаются создать эти факторы за пределами нашей страны. Они уже не полагаются на группировку, именующую себя здесь оппозицией и якобы продолжающую деятельность, находясь в абсолютно постыдном положении, да и доверия к ним не осталось. Поэтому идет работа над созданием новой пятой колонны, потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверия своих хозяев. В этой связи я хочу строго предупредить все политические силы — это путь предательства, тот, кто пойдет по этому пути, совершит предательство перед народом и государством. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями — всё это совершенно бессмысленно. Это преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как известно, термин «пятая колонна» впервые был использован во время гражданской войны в Испании осенью 1936 года, когда командир армии франкистов Эмилио Мола сообщил о том, что помимо четырех колонн армии, готовящихся штурмовать Мадрид, есть и пятая, в центре города, готовая выполнить его указания. Сегодня в политологии понятие «пятая колонна» используется для обозначения врага внутри государства. Согласно логике Алиева, силы, которые относят себя к разряду оппозиционных, — это «пятая колона», действующая в интересах других государств. И кто же? Наверняка к ним можно отнести те силы, которые объединены в «Национальном совете демократических сил» (НСДС), или традиционные оппозиционные партии — «Народный фронт» и «Мусават», которые бойкотировали президентские выборы в Азербайджане в апреле 2018 года. Их присутствие не просматривается в новом парламенте, где у партии «Ени Азербайджан» вновь абсолютное большинство, 70 мандатов, столько же примерно, сколько было и раньше. Не случайно и то, что оппозиционеры заявляют о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании.

Но если отталкиваться от политического настроения Алиева, который записал «старую» оппозицию в «пятую колону», нельзя исключать ее уход в подполье, хотя по большому счету она не представляла и не представляет опасности для бакинского режима. Правда, есть отдельные лица, которые оказались на Западе и оттуда выступают с резкой критикой власти. Однако приписывать им организацию достаточной мощной антиазербайджанской информационной компании в западных СМИ не стоит. Такую «оппозицию», конечно, пытаются использовать в своих интересах определенные силы, хотя, на наш взгляд, культивирование негативного отношения к Баку имеет иную природу и более глубокую мотивацию, а не только академическое желание видеть Азербайджан демократией западного образца.

Кстати, занимавший пост помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам профессор Али Гасанов после состоявшегося 19 января 2019 года в Баку санкционированного митинга, устроенного оппозиционным движением «Национальный совет демократических сил» при поддержке партии «Мусават», писал на своей странице в социальных сетях, что «знание взглядов и мнений различных слоев общества, в том числе оппозиции, связанных с текущими процессами, рассчитанными на будущее концепциями, оценка альтернативных идей и при необходимости учет их, по меньшей мере как запасного варианта, являются важным условием не только с точки зрения рационального управления, но и сохранения находящейся у власти команды в постоянной готовности к любой политической конкуренции». Гасанов признавал факт наличия в республике оппозиции и, возможно, вынашивал идею диалога с ней власти. Но позже распоряжением Алиева он был уволен. Как отмечало агентство «Туран», за «многочисленные провалы и проблемы Азербайджана на идеологическом фронте».

Сегодня интрига в другом. Алиев говорит о «работе над созданием новой пятой колонны». Он опытный политик и бросаться такими словами не будет. Тогда кого президент имеет в виду? Ведь после досрочных выборов в парламент его позиции еще более укрепились, и он имеет дело с допущенной так называемой конструктивной оппозицией. Почему эксперты вдруг стали предупреждать Алиева о том, что «эйфория от открывшихся возможностей и доступа к реальной власти со стороны представителей, пусть конструктивной, но всё же оппозиции, при ослаблении внимания со стороны президента может выйти из-под контроля, вырваться за рамки дозволенного и расшатать всю политическую систему, спровоцировав в ней турбулентные, неуправляемые процессы»? Они пишут, что в «Азербайджане в данный момент усиливаются скорее даже не партии, а отдельные политические деятели, а зачастую и отдельные блогеры, имеющие большое влияние на формирование общественного мнения». При этом пока нет такой политической партии, которая могла бы составить реальную конкуренцию правящему «Новому Азербайджану».

Но это сейчас. А что может быть завтра, не об этом ли рассуждает Алиев, уловивший запрос на перемены у граждан республики? Реформы действительно происходят, однако есть еще и фактор ожиданий конкретных результатов, не связанных только с кадровым маневрированием в высших эшелонах власти. «Достаточно одной серьезной ошибки власти, внутри — или внешнеполитического просчета, — пишет один российский эксперт, — чтобы запустить маховик революции». Тогда кто заинтересован в реализации такого сценария? По Алиеву, те силы, которые грозят Азербайджану различными санкциями, то есть Запад, хотя цели и направленность действий его не совсем очевидны. И вопреки циркулирующим среди бакинского аналитического сообщества мнений о «московском империализме», создании Москвой в республике своей «пятой колоны», Россия ориентирована на поддержание стабильности в Закавказье в целом и в Азербайджане в частности.

Тем не менее Баку необходимо быть готовыми к наращиванию Западом в регионе новой геополитической капитализации, отчего предупреждения Алиева о новой «пятой колонне» не выглядят случайностью.