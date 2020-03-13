Варшава, , 11:12 — REGNUM Все граждане Украины, находящиеся в Польше, получат бесплатную диагностику и лечение коронавируса COVID-2019, заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, сообщило 13 марта информационное агентство «Укринформ».

Журналисты задали чиновнику вопрос о предоставлении помощи украинским мигрантам, которые либо не имеют медицинской страховки на территории Польши или их страховка не покрывает длительного пребывания в больнице.

«Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства», — подчеркнул Андрусевич.

Всего в Польше находится около 1,5 млн граждан Украины. В стране зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом COVID-2019, один человек скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у 71-летней украинской пенсионерки, вернувшейся из Польши.

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