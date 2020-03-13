Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 11:07 — REGNUM Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли решение синхронно ввести режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают 13 марта пресс-службы администраций обоих соседних регионов.
Решение о синхронизации мер против коронавируса было принято в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, состоявшейся утром в четверг.
В Северной столице глава региона подпишет постановление о введении на территории Санкт-Петербурга режим повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Аналогичные меры вводятся и в Ленобласти.
«Александр Дрозденко поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний», — говорится в сообщении областной администрации.
Кроме того, с понедельника, 16 марта, в Ленинградской области вводят ограничения на проведение массовых мероприятий.
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