Токио, , 11:03 — REGNUM Министр по делам Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото отклонила предложение президента США Дональда Трампа о переносе Олимпиады на один год, об этом 13 марта сообщает Associated Press.

«МОК и организационный комитет не рассматривают вопрос об отмене или переносе Олимпийских игр», — отметила Хасимото, выступая на пресс-конференции в Токио.

Международный олимпийский комитет и японские организаторы Олимпиады понимают угрозу распространения коронавируса и не видят необходимости в переносе Игр.

Напомним, ранее, 12 марта, глава Белого дома предложил организаторам Олимпийских игр в Токио перенести мероприятие в связи с тем, что на нем будут присутствовать огромные массы людей, что значительно увеличит риск распространения инфекции.

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