Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Уличные музыканты должны выступать в Петербурге только c разрешения властей в выбранных чиновниками местах, для чего следует подавать заявки в Смольный. Такого мнения придерживается депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Денис Четырбок, передает 13 марта корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующий законопроект Четырбок уже внес в городское Законодательное собрание. Возглавляемый им комитет Заксобрания по законодательству поддержал инициативу.

Единоросс считает, что чиновники — вероятно, городского комитета по культуре — должны будут определять «перечень мест, где уличные музыканты смогут выступать на законных основаниях». Если музыкант захочет выступить, он по предлагаемому документу должен будет «направить в комитет по культуре заявку установленной формы» и добиться «согласования выступлений». Такие заявки нужно будет постоянно обновлять.

Выступать дольше шести часов в день будет нельзя, как и в составе коллектива более 10 человек или с громкостью выше 60 децибел. Кто именно будет следить за исполнением петербургскими уличными музыкантами всех требований, Денис Четырбок не уточняет.

На взгляд единоросса, он ликвидирует существенный пробел в законодательной базе региона, ведь уличным музыкантам необходим некий правовой статус, а их выступлениям — «четко прописанные правила».

«Где, в какое время артисты могут играть, что они могут делать, каким требованиям должна соответствовать их аппаратура. Конечно, так быть не должно», — негодует народный избранник.

В обмен на согласие по правилам и согласованиям чиновники должны «обеспечить музыкантам защиту» от полиции, считает он.

«Уличные музыканты — это ведь целая аура, особый дух Санкт-Петербурга, и те выступления, которые мы с вами часто видим на Невском проспекте, на Большой Конюшенной, Дворцовой площади и в ряде других точек нашего города, должны быть в законе. Мы однозначно выступаем за разнообразие культуры во всех её проявлениях», — утверждает депутат от «Единой России».

Напомним, ровно год назад Денис Четырбок также попытался через законопроект заставить петербургских граффитистов и уличных художников заранее согласовывать свои произведения с властями. Далее первого чтения инициатива не продвинулась.

Читайте также: Стрит-арт в Петербурге хотят заставить согласовывать с властями

Читайте также: В Петербурге будет граффити «в законе»