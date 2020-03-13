13 марта 2020 | Время чтения 5 мин

ЕС и НАТО с трудом проходят испытание коронавирусом, что фиксируют и польские наблюдатели. Если все так будет продолжаться и дальше, разбалансировка альянсов, в которых состоит Польша, станет очевидной даже для самого последнего польского евроэнтузиаста. Билатеральные отношения снова войдут в моду. Может быть, и Варшава наконец решится на кардинальное обновление польско-российских отношений. Однако делать это надо серьезно, а не по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».

Станислав Стремидловский, , 10:37 — REGNUM



Польша и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку польско-российским отношениям. «Россия, Москва, российские дипломаты, другие официальные лица никогда не уходили от диалога с Варшавой, — сказала Захарова. — Также напомню, что контакт на уровне руководства МИД, в частности министра с его польским коллегой, имел место на полях сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая 2019 года. Мы ведем контакты между министрами иностранных дел и на других уровнях, они не были заблокированы. Главное, чтобы был результат, потому что эти встречи проводятся не ради встреч как таковых, а ради результата. А результат очевиден — это развитие двусторонних отношений, а не их блокирование. Соответственно, в данном случае Москву упрекнуть не в чем. Мы всегда нацелены на диалог, всегда исходим из необходимости развития двусторонних отношений в интересах народов наших стран и ответственно относимся к публичным заявлениям по различным, в ом числе сложным, вопросам».

Ее заявление стало ответом на ряд тезисов, которые были высказаны министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в интервью российскому изданию РБК. По правде говоря, чего-то принципиально нового сказано главой польской дипломатии не было, есть определенные нюансы, заметные тем, кто системно отслеживает восточную политику Польши, но в целом ими можно пренебречь. Переговоры, действительно, не могут вестись ради переговоров, за исключением тех редких случаев, когда их проводят страны, пребывающие в состоянии жесточайшей конфронтации. Россия и Польша не находятся в состоянии войны, чтобы сам факт встреч министров или других официальных представителей уже считался успехом. И в этом контексте ключевым является слово «развитие». А оно, в свою очередь, возможно в том случае, когда стороны проявляют серьезное отношение к диалогу, переводя сказанное вслух или написанное на бумаге в конкретные дела. К сожалению, пока нельзя сказать, что Варшава демонстрирует серьезный подход к Москве. Например, трудно понять логику польской стороны, когда она высказывается о таком важном для российской стороны вопросе, как память о Второй мировой войне.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чапутович в своем интервью предлагает следующие позиции. Первая: «Мы осознаем огромный вклад советских воинов в победу над нацистской Германией. На территории нашей страны находятся тысячи, даже сотни тысяч могил советских воинов, которые охраняются государством». Вторая: «Мы в Польше отдаем дань памяти погибшим. Мы также чтим память советских воинов, которые погибли во время Второй мировой войны». Третья: «Польское общество считает, что, несмотря на то, что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло». Отсюда негативное отношение к «памятникам благодарности» Красной армии (они были установлены не в местах захоронений воинов и активно сносятся в настоящее время). Но ведь речь в данном случае идет о благодарности поляков за освобождение их страны от нацистов, а не о последующих событиях. Если Варшава хочет, чтобы ее отдание дани памяти погибшим, которые физически не могли лишить поляков свободы после войны, воспринимали серьезно, она могла бы провести конкурс, создать и поставить новый памятник благодарности красноармейцам, подтвердив свою позицию действиями. Кстати, Москве тоже стоит подумать о памятнике полякам, которые принесли пользу России.

При этом складывается впечатление, что многословием о событиях середины XX века Польша прикрывает обширный массив актуальных вопросов, которые она хотела бы обсудить с Россией. «Я уже говорил, что охотно встречусь с министром Лавровым, если будет такая возможность», — говорит Чапутович. Но мы не можем припомнить, во-первых, чтобы польская дипломатия раскрыла хоть раз повестку этих возможных переговоров. Во-вторых, если взять за основу те вещи, которые вслух проговариваются — украинское урегулирование и замороженные конфликты (например, грузинский), санкции, проблемы обороны и безопасности — то в этих случаях Варшава все время пытается спрятаться за спину Европейского союза или НАТО, показать, что острота создается на этой линии. Но где, собственно, инновационные предложения самой Польши? Есть много споров относительно инициатив французского президента Эммануэля Макрона, которые он продуцирует с осени прошлого года, кто-то соглашается с ними, кто-то оспаривает, однако это хоть какая-то печка, от которой можно танцевать. Варшава же теряет время, ее политики превратились в комментаторов, выражающих отношение к той или иной проблеме, но не формулирующих их и не предлагающих решений. Создавать геополитическую реальность, а не скользить по волне, раньше в Польше могли люди уровня Пилсудского и Дмовского. И где они сейчас?

Встреча премьер-министра Моравецкого с президентом Франции Эммануэлем Макроном Pis.org.pl

Возможно, личности появятся в ответ на запрос времени. ЕС и НАТО с трудом проходят испытание коронавирусом, что фиксируют и польские наблюдатели. Некоторые страны — члены НАТО даже сомневаются в необходимости отправлять своих солдат на многосторонние военные учения, испугавшись зловредной шмакодявки. Так они и на настоящую войну не придут. Европейские правительства действуют самостоятельно в условиях распространения эпидемии. Фактически отсутствует координация на уровне Брюсселя. Знаменитая бюрократия ЕС парализована, каждый сам за себя. Если все так будет продолжаться и дальше, разбалансировка альянсов, в которых состоит Польша, станет очевидной даже для самого последнего польского евроэнтузиаста. Билатеральные отношения снова войдут в моду, что сейчас продемонстрировал американский президент Дональд Трамп, запретив на 30 дней въезд в США гражданам ЕС, но разрешив его британцам, которые из ЕС вышли. Может быть, и Варшава наконец решится на кардинальное обновление польско-российских отношений. Однако делать это надо серьезно, а не по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».