13 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Александр Шпунт, , 10:31 — REGNUM Клаудио Дескальци, глава итальянской нефтегазовой корпорации ENI, лично объявил об окончательном инвестиционном решении концерна в отношении проектов в Мозамбике. В частности, речь идет о финансировании развертывания плавучей платформы, которая будет соединена трубопроводной инфраструктурой с мозамбикским побережьем в районе заповедника Корал Сул. Эти итальянские инвестиции — в совокупности с уже объявленными проектами других игроков углеводородного рынка — могут сделать Мозамбик одним из десяти крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа в ближайшие десять лет.

Газопровод. Мозамбик SASOL

Движение Мозамбика в группу лидеров рынка поставки углеводородов начнется уже в 2022 году, когда добыча природного газа у побережья страны лавинообразно вырастет до 3 млн. тонн природного газа в год. Это будет обеспечено тремя базовыми проектами, вокруг каждого из которых уже сформирован собственный консорциум.

Первый проект, называемый в материалах аналитиков углеводородного рынка Африки проектом «Консорциума первого района», выйдет на промышленную эксплуатацию в 2024 году. План предусматривает два трубопровода для СПГ общей мощностью 12,88 млн. тонн в год, идущих из негазовых месторождений Гольфиньо и Атум на полуостров Афунги. В потенциале предусмотрено расширение трубопровода до восьми ниток. Окончательное решение об инвестировании было объявлено в июне 2019 года компанией Anadarko, которая была куплена компанией Occidental, которая, в свою очередь, продала свои активы в области СПГ французскому Total. «Как новый оператор, мы полностью привержены проекту», — заявил в сентябре прошлого года Патрик Пуянне, генеральный директор Total.

Второй проект будет обслуживаться так называемым «Консорциумом зоны 4» с базированием на месторождении Мамба, добыча которого будут питать два трубопровода СПГ с общей мощностью 15,2 млн тонн в год. Для «Консорциума зоны 4» все еще необходимо окончательное подтверждение инвестиций, хотя президент Национального института нефти Мозамбика Карлос Закариас заявил, что это произойдет «как можно скорее, ближе к концу этого квартала» — то есть буквально на днях. По словам Закариаса, все в настоящее время зависит от формализации обязательства, которые содержательно уже были согласованы всеми партнерами и инвесторами.

Проект СПГ на полуострове Афунги. Мозамбик Acre-servicedoffices.com

Пока что консорциум принял решение о первоначальных инвестициях в октябре и объявил о назначении задач по проектированию, приобретению и строительству объединению, состоящему из фирм JGC, Fluor и Technip FMC. Питер Кларк, вице-президент ExxonMobil, одного из ведущих членов консорциума, работающего в зоне 4, подтвердил, что первоначальные инвестиции запланированы на сумму $500 млн, и предложил 2025 год как год для запуска производства.

При этом прогресс в строительстве судна для добычи и экспорта для «Консорциума зоны 4» составляет более 60%. По словам Закариаса, окончание работ на Мозамбикском канале запланированы на конец 2021 года. На весь добытый СПГ уже есть покупатель — им будет британский BP.

Что касается проекта «Консорциум зоны 1» в Кабо-Дельгадо, тут полным ходом идут работы по возведению наземной и подводной инфраструктуры. По данным консорциума, в течение двух лет субподрядные компании и нефтегазовые предприятия создали более 5000 рабочих мест. В эти работы входит установка десятков километров трубопровода на морском дне, который будет доставлять природный газ из запасов непосредственно на сушу. Проект планомерно идет вперед, несмотря на вооруженные нападения исламистских боевиков, которые базируются в сельских районах Кабо-Дельгадо.

Есть и разведанные мощности, по которым пока не собрался состав инвесторов. Так, еще не определена добыча СПГ на новых месторождениях, обнаруженных в результате разведки в бассейне Ровума, — есть только решение о том, что сырье будет предназначено для промышленных проектов в самом Мозамбике. Три из них уже были одобрены. Это завод по производству удобрений, принадлежащий норвежской компании Yara, нефтеперерабатывающий завод, управляемый англо-голландской компанией Shell, и проект британской компании GL Energy Africa, которая будет преобразовывать газ в электроэнергию.

Несколько новых поисковых партий разворачиваются после того, как Мозамбик предоставил очередные лицензии в конце 2018 года. Eni возглавляет первый консорциум (34%) вместе с Qatar Petroleum (25,5%), южноафриканской Sasol (25,5%) и мозамбикской государственной компанией ENH — Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (15%). Этому консорциуму для разведки назначен блок шельфа A5-A с глубинами от 300 до 1800 метров, площадь которого составляет 5133 кв. км, на совершенно неисследованной прибрежной территории напротив района Ангоче в центральном Мозамбике.

Нефтяная платформа Cipiota

Одновременно американцы из ExxonMobil контролируют половину акций другого перспективного консорциума, в который входит мозамбикская государственная компания ENH с 20%, российская Роснефть с еще 20% и Qatar Petroleum с 10%. Контракты на разведку охватывают три блока: Angoche A5-B, Zambeze Z5-C и Zambeze Z5-D.

На суше южноафриканская Sasol будет осуществлять разведочные работы в зоне PT5-C, охватывающей 3000 кв. км в центре страны в районе Панде-Темане, провинция Инхамбане, в которой с 2004 года уже добыто 1,8 триллиона кубических футов природного газа., большинство из которых в основном направлены в Южную Африку по построенному южноафриканцами трубопроводу. В этом же регионе Sasol продолжает разведку месторождений Инхасоро, намереваясь добывать 5000 баррелей легкой нефти в день.

Мы сознательно в своих публикациях игнорировали крайне модную в западной печати тему присутствия в Мозамбике русских частных военных кампаний и их роли в обеспечении стабильности — в частности, в Кабо-Дельгадо. Авторы знают намного больше того, о чем пишет российская и западная пресса, — и намного детальней. Но мы не журналисты, мы аналитики — у нас нет задачи увлечь читателя сенсационной информацией, и приводить факты, не имея возможности и права приводить доказательства этих фактов, — не наш стиль.

Но после этой публикации, надеемся, нашим читателям станет понятней ответ на вопрос — какие стратегические интересы России защищают в далеком Мозамбике русские частные военные кампании. Итальянцы, американцы, французы, британцы — все уже там.

Разумеется, если русские ЧВК там есть.

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Аналитическое бюро RE: Ports