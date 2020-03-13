Иркутск, , 10:28 — REGNUM Ряд иркутских СМИ и телеграмм-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщили сегодня, 13 марта, о досрочной отставке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Официальной информации на сайте муниципалитета ещё нет, но, к примеру, baikal24.ru утверждает, что решение принято в связи с переходом Бердникова на должность первого заместителя губернатора Иркутской области.

По данным irkutskmedia.ru, не исключено, что исполняющим обязанности мэра Иркутска станет Руслан Болотов.

В ходе заседания городской думы, состоявшегося в конце 2019 года, вопрос отставки Дмитрия Бердникова поднимал депутат Алексей Савельев («Единая Россия»).

Ранее депутаты данной фракции тоже высказали публичное недовольство деятельностью градоначальника, который, по их мнению, не только избирательную кампанию вёл с нарушениями, но и мешает другим членам партии принимать участие в жизни городского политсовета. С тех пор в Приангарье сменилось руководство. На место губернатора-коммуниста Сергея Левченко пришёл заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.

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