Ташкент, , 10:13 — REGNUM Заседание узбекско-таджикской рабочей группы по строительству ГЭС на реке Зарафшан состоится в марте 2020 года. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

Отмечается, что на совещании в Душанбе стороны обсудят строительство двух ГЭС общей мощностью 320 МВт. На первом этапе планируется построить Яванскую ГЭС мощностью 140 МВт. Стоимость строительства оценивается в $282 млн.

На втором этапе планируется построить ГЭС на реке Фандарья мощностью 135 МВт. Стоимость этой электростанции оценивается в $270 млн. Общий объем выработки двух ГЭС должен составить 1400 млн кВт∙ч.

Напомним, 17 августа 2018 года по итогам встречи президентов Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева было опубликовано совместное заявление. В документе стороны выразили намерение совместно построить две ГЭС на территории Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Узбекистан начали переговоры по строительству двух ГЭС