Минск, , 10:15 — REGNUM Информацию о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко распространил 12 марта telegram-канал «Незыгарь».

По слухам, Лукашенко почувствовал себя плохо и потерял сознание. По этой причине якобы были отменены мероприятия с его участием, в частности «Большой разговор с президентом».

Как сообщила ресурсу Tut. by пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, «Большой разговор с президентом» был перенесён не из-за угрозы распространения коронавируса.

«Дело не только и не столько в коронавирусе», — рассказала она.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире телеканала «НСН» назвал слухи о нездоровье Лукашенко «фейками», отметив, что источникам слухов, по всей видимости, мешает белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии контролируемая, и что поводов для паники нет.

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