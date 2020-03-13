Анкара, , 10:06 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллесом, об этом 13 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, встреча прошла в столице Турции, городе Анкаре. Основной темой дискуссии стала ситуация в сирийском Идлибе.

Стороны согласились с необходимостью остановить кровопролитие на территории суверенного государства, а также преодолеть сложившийся там гуманитарный кризис.

Напомним, вооруженные силы Турции оказывают поддержку боевикам в провинции Идлиб, сражающимся с сирийскими войсками. Данный факт наносит существенный ущерб урегулированию конфликта в Сирии.

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