Нур-Султан, , 09:52 — REGNUM Советником президента Казахстана по цифровизации и инновационным технологиям назначен Багдат Мусин, сообщили 13 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении заместителем министра внутренних дел Кайрата Сунтаева.

Багдат Мусин — член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана с 17 июля 2019 года. Он родился 3 марта в 1983 году. Работал на руководящих должностях в АО «Казпочта», Генпрокуратуре, министерстве транспорта и коммуникаций и других должностях.