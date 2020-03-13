Москва, , 09:57 — REGNUM Информация об элитной недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») оказалась недоступной в Росреестре. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Речь идёт о квартире в Гранатном переулке, в так называемом спецдоме №3, построенном для Леонида Брежнева. Квартира стоимостью около 200 млн рублей находится в совместной собственности Терешковой, отмечает издание, однако данные о владельце перестали отображаться в выписке из ЕГРП. «Засекреченный» дом находится под контролем Федеральной службы охраны.

В декларации Терешковой значатся дом площадью 700 квадратных метров и три квартиры. Квартира в Гранатном переулке имеет площадь 171,2 квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Терешкова предложила в поправках к Конституции предусмотреть возможность для Владимира Путина вновь избираться на президентский пост.

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