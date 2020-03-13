Москва, 13 марта 2020, 09:47 — REGNUM В США перебои с поставками мяса, туалетной бумаги и не работает система выявления больных коронавирусом, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также добавил, что до сих пор в США не отработана система тестирования на коронавирус. Очень многие его коллеги, которые чувствуют себя плохо и имеют симптомы, схожие с коронавирусом, уже несколько дней не могут получить свои результаты.
Таким образом, разобщенная система, отсутствие вертикальной системы, необходимой для своевременного выявления и изоляции больных коронавирусом в США привело к столь негативной ситуации.