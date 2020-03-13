Москва, , 09:47 — REGNUM В США перебои с поставками мяса, туалетной бумаги и не работает система выявления больных коронавирусом, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить серьезно, туалетной бумаги в Вашингтоне нет. Я искал, заказал в компании Amazon, пришла сегодня, хотя обещали 23 марта… Нет кур, размели кур, бифштексы из сои были, а кур не было», — рассказал Коэн о свое походе по магазинам Вашингтона.

Он также добавил, что до сих пор в США не отработана система тестирования на коронавирус. Очень многие его коллеги, которые чувствуют себя плохо и имеют симптомы, схожие с коронавирусом, уже несколько дней не могут получить свои результаты.

«Либо нет тестов, либо нет наборов для теста, либо не оповещается вовремя… Они пошли неделю назад, они себя плохо чувствовали. У них были все признаки коронавируса, они плохо себя чувствовали… Они поехали в окружную больницу, у них взяли тесты и до сих пор нет результатов», — рассказал Коэн о людях, которых знает лично.

Таким образом, разобщенная система, отсутствие вертикальной системы, необходимой для своевременного выявления и изоляции больных коронавирусом в США привело к столь негативной ситуации.