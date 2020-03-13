Тирана, , 09:51 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-министр края Рамуш Харадинай по завершении созванной им «Конференции единения» с лидерами ряда политических партий 12 марта сообщил, что участники конференции высказались за то, что диалог с Белградом должен проходить при посредничестве США.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Харадиная:

«По поводу пошлины у нас есть различия, мы как Альянс придерживается своей позиции о том, что пошлина должна сохраняться до признания (независимости Косово Сербией). Важно поддержать ту энергию, которая исходит из Белого дома».

Премьер-министр самопровозглашенного Косово подчеркнул, что пошлина была введена не навсегда, однако её ценой должно было стать признание со стороны Сербии.

«Отношения с Америкой разрушает разделенность. Когда мы были едины, Америка поддерживала нас. Так же, как и по вопросу об армии. По вопросу о пошлине мы не были едины», отметил он.

Стоит отметить, что на встречу явились только лидеры оппозиционных партий, в том числе Демократической партии Косово, основателем которой является президент Косово Хашим Тачи. Глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа не явился на встречу, объяснив это занятостью, и, по словам Харадиная, выразил желание встретиться с главой ААК в ближайшие дни.

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Напомним, 11 марта премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента в стремлении опираться только на США и враждебности к Брюсселю.

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